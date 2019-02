Zur Situation des Lehrermangels

Seit vielen Jahren klaffen in der Österreichischen Schulpolitik die Meinungen von Politikern und Praktikern weit auseinander. Häufig ist die Grenze zwischen Lüge und ideologischer Verblendung fließend. Kein Wunder, dass nun ein Lehrermangel drohen soll - das war zum Zeitpunkt der Einführung der verlängerten Lehrerausbildung eigentlich jedem klar, der sowohl in AHS als auch in NMS unterrichtet hat - daran kann auch das Pragmatisierungszuckerl in den (Landes-)Pflichtschulen nichts ändern.

Komisch, dass auch jetzt noch seitens des Ministeriums gemeint wird, dass "das Problem" der Abwanderung in Nachbarländer "durch im neuen Lehrerdienstrecht verankerte höhere Einstiegsgehälter entschärft wird", obwohl praktisch jeder Junglehrer, der es bis drei auf den Baum schaffte, für das alte Dienstrecht votierte. Nebenbei können etliche Junglehrer/-innen sogar sinnerfassend rechnen und stellen fest, dass die Lebensverdienstsumme einer Bayrischen Junglehrer/-in höher sein wird als jene der Österreichischen Kolleg/innen, die sich ohne spezifische Ausbildung in einer "Brennpunkt-NMS" abrackern soll.

Die Situation wäre wohl nicht aus dem Ruder gelaufen, wenn Politiker-/innen aus dem Gesamtschullager ihre eigenen Kinder in eine städtische NMS geschickt hätten anstatt in teure Privatschulen oder öffentliche Gymnasien. Aber so konnte man mit Hilfe von mittels subtiler Sanktionsdrohungen umgesetzten Redeverboten fein eine Ideologie durchdrücken, ohne diese im persönlichen Umfeld leben zu müssen.

Mag. Kurt Eigenstiller, 5111 Bürmoos