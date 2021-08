Zur Trassenführung der Pinzgaubahn

Ich kenne die Trassenführung seit ca. 70 Jahren sehr gut. Durch die witterungsbedingten Zerstörungen der letzten ca. 16 Jahre ist eine Wiederherstellung, wie gehabt, teilweise sicher sinnlos. Die Autobahn A 9 im Bereich Anschlussstelle Trieben, Obersteiermark (westlich bzw östlich davon) ist in Hochlage errichtet (Moorgebiet). Es ist auch für die Bahn daher Ähnliches zu projektieren, damit eine neue Nivelette über einen gewissen Pegelstand zu erreichen ist, auch Begradigung der Linienführung und zuletzt auch weniger Fremdgrund beansprucht werden muss und zusätzlich Hochwasserschäden an den Fluren (weniger angestautes Wasser) sowie raschere Rekultivierbarkeit ermöglicht wird. Durch analoge Bauwerke (wie A 9 bei Trieben) inklusive Pilotierungen hätte man um die erwähnten ca. 750 Mill. Euro seit 2005 zu heute weniger Sorgen und Schäden zu sanieren (keine Schotterbett-Reinigung etc.). Eine kleinteilige Wiederherstellung ist daher, siehe oben, zu teuer.

Ing. Wolfgang Grabner, 4800 Attnang-Puchheim