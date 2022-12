Zur "Türkisen Verblödung"

Zum Interview mit Christian Kern (SN, 12. 12.) muss ich meiner Verwunderung über die Wortwahl eines doch gebildeten Menschen, wie ich es Herrn Kern unterstelle, Luft machen. Da bezeichnet ein ehemaliger Bundeskanzler des nunmehr roten Viertels das Veto des Innenministers gegen die Erweiterung des Schengenraumes auf Rumänien und Bulgarien als "Türkise Verblödung". Ich denke, für sein Unverständnis ließen sich auch andere Worte finden, die eine Gesprächsbasis offen halten würden. Diese Äußerung hat bei mir einen schon lang gärenden Unmut über die politische Un-Kultur in unserem Land nun zum Überlaufen bzw. zum Schreiben gebracht.

Unabhängig davon, wie sinnvoll, notwendig oder auch sinnbefreit dieses Veto ist, verwundert mich vor allem die Wortwahl.

Sie ist mittlerweile leider bezeichnend für die politische Kultur in unserem Land.

Von Politikern, auch von ehemaligen, erwarte ich mir vor allem Respekt in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Zugängen zu diversen Herausforderungen, vor denen die Politik und unsere Gesellschaft stehen.

Ich bin Lehrerin und bemühe mich täglich im Umgang mit den uns anvertrauten Kindern eine Gesprächs- und Streitkultur zu üben, die von gegenseitigem Respekt und von Wohlwollen getragen ist. Aber die nun schon normal gewordene Verächtlichmachung und Herabwürdigung des politischen Gegenübers sind ein unwürdiges Vorbild und führen letztlich auch zu einer Verrohung unserer Gesellschaft - die Politik, namentlich die Opposition, machen es uns leider täglich vor. Auch der Demokratie tut die Demontage des politischen Gegners vor allem durch die inflationär betriebene Skandalisierung jeder Regung des politischen Gegners und die Verrohung der Sprache nicht gut.

Auch ich bin nicht mit allem einverstanden, was die Regierung für uns (oder gegen uns) entscheidet, aber eine Mehrheit hat sie nun mal gewählt.

Wenn der Opposition nun aber schon seit Beginn der Legislaturperiode nichts anderes einfällt, als "Gift und Galle" zu spuken, bei allem was unternommen wird, bleibt sie für mich unwählbar.

Politiker, die sich in der politischen Auseinandersetzung verbal oft und oft derart vergreifen, überzeugen mich nicht.

Da würde man ja jenen, die am lautesten schreien und sich vor allem im Bewerfen des Gegners mit Dreck hervortun, Stimme und Verantwortung geben.

Nein danke! Dann lieber weiter so mit der aktuellen Regierung.

Zum Veto möchte ich mich aber auch noch äußern.

Ich verstehe natürlich viel zu wenig davon, und es ist mir auch sehr peinlich, dass Österreich von den EU-Staaten nun bitter gescholten wird.

Aber dass seit 2015 immer wieder Grenzkontrollen zu Bayern (nur davon bin ich oft genug betroffen) gibt, scheint niemanden zu stören. Dort sollen die Grenzen geöffnet werden, und an der bayrischen Grenze kommt der Verkehr doch wieder zum Stehen. Das verstehe ich irgendwie auch nicht.



Rosemarie Grabner, 5400 Hallein