Zur Umwelt gehören alle Lebewesen

Zum Artikel "Tierischer Umzug wird jetzt zum Politikum" im SN-Lokalteil vom 23. 3. 2022: Wurde von den Verantwortlichen bedacht, dass das zur Aussiedlung gewählte Gebiet schon von einer Tiergemeinschaft bewohnt wird? Der Mensch zerstört für ein Besucherzentrum (Nachhaltigkeit?) zwei intakte vorhandene Tiergemeinschaften!

Soll unsere Umwelt (die örtliche Flora und Fauna) nur mehr in künstlichen Habitaten, hinter Gittern, in Terrarien oder ausgestopft in Museen zu betrachten sein? Alles, was unseren Lebensstil etwas beeinträchtigt, wird eliminiert oder umgesiedelt. Kein Wunder, dass diese Einstellung unsere Umwelt negativ verändert. Es sind menschliche Unarten: umsiedeln, vergiften, "entnehmen" (Wolf, Biber, Fischotter, Kormoran . . . ). Zuerst erfolgen Wiederansiedlungen von Lebewesen und wenn diese nach vielen Jahren wieder heimisch sind, nehmen sie uns für unsere "Disney Worlds" den besten Platz weg.

Die Umwelt muss geschützt werden und nicht zerstört. Und zur Umwelt gehören auch Käfer und alle Lebewesen, auch jene, die so winzig sind, dass wir sie nicht einmal sehen können.

Müssen wir ganz Österreich zubetonieren (Werbeslogan: "Beton, ein Stück Natur aus Österreich") und verbauen? Erschrecken urbane Bürger/-innen oder "digitale extrem user", wenn sich außer ihrem Auto oder den Fingern "on the screen" noch etwas anderes bewegt?

Nachhaltigkeit und Biodiversität kommen uns zugute!



Margot Loibnegger, 3423 St. Andrä-Wördern