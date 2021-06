Zur Unterscheidung "privat" und "beruflich"

Zum Leserbrief von Frau Dr. Patzelt "Wo bleibt der Aufschrei?" (SN v. 12. 6.):

Wie immer kann man ein Ding von zwei Seiten betrachten, von dieser und von derjenigen, die von den obersten Beamten den Staates zumindest Anerkennung und Respekt vor der Einrichtung ihres Staates einfordert! Wenn ein Ex-Generalsekretär im Justizministerium der ("privaten"?) Meinung ist, den VfGH solle man nach Kuba exportieren, dort käme eine Richterin vielleicht noch gut an, und eine andere hätte sich als Müllfrau entpuppt …", so kann man diese SMS nicht als Privatmeinung ansehen.

Das gleiche gilt ja auch für die poetischen Chats des mittlerweile besonders "beliebt" gewordenen Höchstbeamten und ÖBAG-Chefs Thomas Schmid; seine Einschätzung der österreichischen Bevölkerung mit den Worten "Pöbel" und "Tiere" ist ja sattsam bekannt, wenn es auch Frau Dr. Patzelt als Akademikerin offenbar kein Problem bereitet, so tituliert zu werden, dürfte die Mehrheit der Bevölkerung empfindlicher sein; wir Österreicher sind halt kleine Sensibelchen!

Noch brisanter wird es allerdings, wenn der feine Herr im Chat eine Gesetzesänderung für seine Person einfordert, um nicht wie der Pöbel reisen und um sich nicht für die Erstellung eines Leumundszeugnisses wie jeder andere Staatsbürger selbst bemühen zu müssen! Wenn der Bundeskanzler dann auch noch Antworten chattet wie "Kriegst eh alles, was Du willst!", dann weiß man, dass diese Chats beruflicher und nicht privater Natur waren. Auch hohe Juristen wie der Vorstand der RA-Kammer teilen offenbar diese Meinung.

Univ. Doz. Dr. Werner Lack, 1140 Wien