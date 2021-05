Zur Wahl des ÖSV-Präsidenten

Das Schmierentheater um die Nachfolge von Präsident Peter Schröcksnadel ist auch nach dem nächtlichen Marathon des Wahlausschusses noch nicht vom "Spielplan" der ÖSV-Bühne verschwunden, der Verband ist weiter auf dem besten (schlechtesten) Weg, sein Image zu zerstören. Zu verdanken ist dies der Vorgangsweise des Langzeit-Chefs, den Selbstherrlichkeit, Eitelkeit sowie Macht und Einfluss auf die wirtschaftlichen Gesellschaften des Verbandes seit Jahren immer wieder zur Verlängerung seiner Ära verführten und der mit voller Absicht den Aufbau eines Nachfolgers verhinderte (und der auch seinen Chefmediziner bis zum 96. Lebensjahr im Amt belässt).

Dass der neue Präsident nun möglicherweise kein Tiroler ist, dürfte Schröcksnadel innerlich weh tun - denn seit 70 Jahren war die ÖSV-Festung ausschließlich in Tiroler Hand (Achammer, Lorenz, Steiner, Klee, Schlick, Koller, Schröcksnadel). Unter diesem Aspekt hatte der Salzburger Michael Walchhofer ohnehin denkbar schlechte Karten. Dass auf hohe Funktionäre in den Landesverbänden Druck ausgeübt wurde, ist ein offenes Geheimnis. Offenbar hat der Präsident Punkt 4.2 in den Satzungen seines Verbandes übersehen, in dem es heißt "Jeder Landesverband ist selbständig."

Unverständlich ist, dass ein Präsident "auf seine alten Tage" die eigenen Anfangsverdienste so ruiniert, dass dereinst in der Skihistorie von einem schwarzen Kapitel zu berichten sein wird. Dass sich Österreichs Sportverbände bei der Besetzung von Spitzenpositionen immer schwer getan haben, sei am Rande erwähnt, fast immer hat die Politik die Oberhand über die Kompetenz behalten. Ob dass die Berufung des ehemaligen burgenländischen Landeshauptmannes zum Präsidenten von Sport Austria (Bundessportorganisation) oder die eines aktuellen Staatssekretärs zum Präsidenten des Österreichischen Tennisverbandes gewesen ist. Da ist ja beinahe positiv zu bewerten, dass der derzeitige ÖSV-Kandidat erklärt hat, im Falle seiner Wahl das Nationalratsmandat niederzulegen.

Prof. Joachim Glaser, 5020 Salzburg