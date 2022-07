Zur Wahlarzt-Konsultation gezwungen

In einer Presseaussendung der Österreichischen Ärztekammer klagt der zuständige Referent über angeblich "abenteuerliche Angriffe gegen Wahlärztinnen und Wahlärzte." Einspruch! Die kassenungebundenen Kolleginnen und Kollegen sind für das Entstehen der jetzt einbetonierten Zwei-Klassen-Medizin nicht verantwortlich. Sie folgen nur der weltweit einzigartigen Möglichkeit, den Sozialversicherten ohne "Zwangsjacke Kassenvertrag" gegenübertreten zu können. Schuld an der bedrohlichen Verknappung von Vertragsmedizinerinnen und -medizinern sind die Erfinder des Wahlarztmodells. Österreichs Kassenpatientinnen und Kassenpatienten hätten vielmehr Grund zum Klagen, denn sie werden immer öfters gezwungen, Wahlärztinnen und Wahlärzte aufzusuchen. Ein plakatives Beispiel aus dem Bundesland unter der Enns (Veröffentlichung vor Wochen in einer Fachzeitschrift): Zur Entfernung ihres verdächtigen Muttermals sucht eine in Niederösterreich wohnende Journalistin nach einem Kassen-Hautarzt. Vergeblich! Sie weicht zu einem Wahlarzt des Faches nach Wien aus. Dort zahlt sie für drei Konsultationen inklusive des Eingriffs 420 Euro. Davon refundiert ihr die ÖGK 31,50 (!) Euro. Der Mangel an Kassen-Dermatologen ist in Niederösterreich himmelschreiend. Aktuell sind sieben Planstellen vakant: Amstetten, Mistelbach, Neunkirchen, Scheibbs, Schwechat, Stockerau, und Waidhofen/Thaya. Haut-Spezialistinnen und -Spezialisten ohne Kassenbindung hingegen, gibt es im besagten Bundesland in Hülle und Fülle.





Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien