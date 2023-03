Zur Zölibat-Debatte

Triebdynamische Wirkkräfte des Miteinanderlebens ermöglichen sowohl in der Ehe wie auch bekanntermaßen im Zölibat Gewaltanwendungen . Das Zölibat ist, entgegen diesbezüglichen Einwänden jedoch nicht der Grund für das erschreckende Ausmaß sexueller Gewalt in der Institution Kirche. Dieses leitet sich ab aus den einseitigen, patriarchalen Machtstrukturen der Kirche, welche eine Entfremdung zur frühchristlichen, paulinischen Gemeinden, in denen Frauen Leitungspositionen inne hatten, darstellen. Das Zölibat als Zwangseinrichtung ohne Freiwilligkeit, ist aber eines der wichtigsten äußeren Kennzeichen des inhumanen, kirchlichen Sexualrechts. Gibt es einen erkennbaren Schaden für die Kirche und die Gesellschaft, wenn ein Priester in ehelicher Treue sein Leben christlich gestaltet? Beziehungseros entgegen Verdrängung und somit Ausagieren von unkontrollierten Triebimpulsen. Eine differenzierte Auseinandersetzung, wie von Papst Franziskus gefordert, ist angesagt. Die Hingabe an Gott und Jesus kann in jedem Beziehungsmodell stattfinden in hetero und homoerotischen Lebens und Ehegemeinschaften. Sie ist kein Alleinstellungsmerkmal und Alleinanspruch ehelosen, priesterlichen Lebens.







Dr. Lisa Bock Klinische Psychologin, Psychotherapeutin (analytische Psychologie), 5020 Salzburg