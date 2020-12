Zur Zulassung eines Corona-Impfstoffes

Auch wenn zum Thema Corona-Maßnahmen sowie Corona-Impfung schon alles und von jedem gesagt zu sein scheint, ist es mir dennoch ein Bedürfnis, als langjähriger Stammleser Ihrer Zeitung an dieser Stelle meine Verwunderung auszudrücken. Meine Verwunderung darüber, dass dieses Land überraschenderweise noch nicht wirklich Corona-müde zu sein scheint. Denn wie sonst ist es zu erklären, dass (wie aktuell praktisch täglich zu lesen ist) nur eine Minderheit der Bevölkerung die bis auf weiteres einzige Chance wahrnehmen will, all lästigen Corona-Maßnahmen bald loszuwerden: Eine Impfung. Ich kann das beim besten Willen nicht begreifen!

Als Sohn eines Orchestermusikers in einem musikalischen Umfeld groß geworden und selbst "lechzend" nach Konzertbesuchen etc. habe ich sicher überdurchschnittlich großes Verständnis gerade für all die Kulturschaffenden und -betriebe, die aktuell um ihre Existenz bangen oder einfach wieder auftreten wollen. Als Arzt frage ich mich aber gleichzeitig: Wie viele davon werden sich wohl impfen lassen? Und wie viele von den Hoteliers und Gastronomen, die derzeit wieder geschlossen haben müssen und sich darüber beklagen, werden sich impfen lassen und das auch ihrem Personal nahe legen? Die Beispiele betroffener Branchen und Personen ließen sich natürlich noch weiter fortsetzen...

Da die Infektions- und Todeszahlen sowie die Belegung der Intensivstationen ohne weitere Lockdowns kaum anhaltend sinken werden, wenn sich nicht deutlich mehr Menschen impfen lassen als derzeit prognostiziert, würden uns wohl die bereits gewohnten Maßnahmen noch lange Zeit begleiten, und der 3. Lockdown wird auch noch nicht der letzte sein. Das macht mich traurig und verursacht mir persönlich mehr Gefühl von Ohnmacht als alle gegenwärtigen Unmöglichkeiten an sich, weil ich nämlich auch gern einmal wieder ausgehen oder Besuch empfangen würde! Wie es aussieht, ist das aber noch weit entfernt.

Wer die Corona-Maßnahmen tatsächlich satt hat, möge bitte in erster Linie den Leuten zuhören, die sich mit Viren und Impfungen wirklich auskennen und die relevanten Fakten erklären können, und sich nicht von diversen Fake-News verwirren lassen! Eine andere Chance als die Impfung haben wir wohl bis auf weiteres nicht. Und wer tatsächlich glaubt, dass er es besser weiß als die Experten, den möchte ich dann aber auch nicht mehr jammern hören, wie schlimm alles ist, wenn der Status quo noch lange anhält!





Dr. Bernhard Zelle, 4786 Brunnenthal