Zurück in die 70er

Die Atomkraft ist die Lösung aller Fragen! Jetzt, wo sogar Greta meinte, dass die Atomkraft so etwas wie eine Brückentechnologie sei!

Erstens wäre dies das Austreiben des Teufels mit dem Beelzebub, andererseits ist Greta zwar eine CO 2 -Aktivistin, aber wohl etwas zu kurzsichtig, was den Bau von Atomkraftanlagen angeht. Mit Atommeilern lösen wir kein Problem, maximal verschieben wir es und halsen uns ein weiteres auf. Ein Problem, dass nach derzeitigem Stand der Technik erst in einigen Tausend Jahren lösbar sein könnte. Nämlich dann, wenn die Reaktorstäbe nicht mehr strahlen, oder wir neue Fusionsreaktoren bauen und beherrschen können in denen diese Brennelemente entsorgt werden. Damit vernichten wir genau, was Greta sagt, die Zukunft der nächsten Generationen!

Also was tun? Zurück in Höhlen, nur mehr mit dem Segelschiff unterwegs? Laut IPCC ist die Windkrafterzeugung offshore doppelt so effektiv wie Atommeiler - nur den CO 2 -Ausstoß gerechnet - und vier Mal so effektiv wie Solarkraftwerke. Warum also nicht verstärkt in Windkraftanlagen investieren? Da kommt dann sicherlich die Frage "Und wie kommt der Strom zum Verbraucher?" Folgen wir einem Projekt Dänemarks, so wird der Strom direkt zur Gewinnung von Wasserstoff verwendet und dieser mit CO 2 zu künstlichem Brennstoff umgewandelt. Dieser kann mit Tankschiffen - wie derzeit Erdöl - direkt an den Häfen gelöscht werden und ersetzt Erdöl unmittelbar, ohne Umwege über Elektroautos, oder neue Wasserstoffautos oder wird in thermischen Kraftwerken verheizt.

Ja aber was ist mit dem Wirkungsgrad? Der ist doch egal, rechnen wir die Kosten der Endlagerung und möglicher Katastrophen bei Atommeilern ein! Ich denke hier nur an Fukushima und Tschernobyl - jeweils 260 Mrd. bzw. 200 Mrd. Dollar bis jetzt! Und was machen wir in Österreich? Investieren wir in Windkraft, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Stadt und Land und dämmen wir unsere Wohnungen und Häuser!

Und vor allem, beenden wir den Unfug immer mehr Flächen zuzubetonieren und dies teilweise ohne Verkehrslösungen!

