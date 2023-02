Zurück in die Schule?

Zu Bettina Figls Artikel "Vom Job in die Klasse" (SN, 24. 2.): Junge Menschen zu unterrichten ist eine umfassend erfüllende Aufgabe; aus Physik oder Chemie quer in die Schule einzusteigen, hat sicher Charme. Fotografie, Video und Werbedesign ist allerdings eine recht spezielle Qualifikation, die einen Mangel an Lehrpersonal nicht treffend veranschaulicht. Dem Unterrichtsminister ins Stammbuch: Das neue Lehrerdienstrecht und die dysfunktionale Reform der Lehrerausbildung haben seine Behörde verschuldet. Wer den Aufwand in Korrektur intensiven Fächern recherchiert, wird die Finger davon lassen. Wer zum Beispiel mit Deutsch voll angestellt wird, kann das bei ernsthaftem Bemühen unmöglich stemmen. Dieser unsägliche Pfusch muss umgehend behoben werden, damit die Anforderungen nicht abschrecken.



Erhard Petzel, 5020 Salzburg