Herzlichen Dank an Frau Dr. Kainberger für den Leitartikel "Hochschulwochen übertrumpfen Jungfrauenweihe" (8. 8.). Hier wurde alles gesagt, was das Thema Kirche und Frauen in der Jetztzeit betrifft. Als ich vor ein paar Tagen einen kurzen Bericht über dieses "Weihe-Ereignis" las, dachte ich mir, da müsste doch seitens der Kirche eine Stellungnahme kommen. Aber - manche leben wohl noch in einem ganz anderen Jahrhundert.

Ingrid Wagner, 5020 Salzburg