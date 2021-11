Zurück zu Solidarität und Frieden

"Geteiltes Land", "gespaltene Gesellschaft" . . . wollen wir uns diese Zuschreibungen wirklich gefallen lassen? Oder bevorzugen wir Österreicher vielleicht doch eine gemeinsame Mentalität des gegenseitigen Respekts und fürsorglichen Miteinanders, welche ich zu meiner Freude am Beginn der Pandemie (in meinem Leserbrief vom 3. April 2020) feststellen konnte?

Seit einigen Monaten versuche ich, meine sich mehrenden Zweifel darüber zu verdrängen, möchte daran glauben, dass uns diese Krise der Pandemie zur Chance wird und nicht in einer Katastrophe endet. Wir waren anfangs in unserer Covidpandemie fast alle bereit und fähig, aus Respekt vor dem gefährlichen Virus zu erbringen: räumlichen Abstand, Hygienemaßnahmen, Maskenschutz, Kontaktbeschränkungen, regelmäßiges Testen und später für viele die Impfung. Diese aber von Politikern und auch Medien fälschlicherweise als "Vollimmunisierung" kommuniziert und somit eine Sicherheit vor Infektion vortäuschend. Nun wurde klar, dass die Impfung fraglos gesundheitliche Vorteile bei einem Durchbruch bringt, sie aber nicht vor Weitergabe des Virus bewahrt.

Versuchen wir nun doch alle, ob geimpft, genesen oder ungeimpft, das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, indem wir alle zu den anfänglichen Maßnahmen, welche niemandem wirklich weh tun, nur etwas zeitaufwendiger sind, sowie kurzzeitig etwas Verzicht in unserem gewohnten Wohlstandsleben bedeuten, zurückzukehren. Nur gemeinsam können wir es schaffen, diese Krise zur Chance für Mitmenschlichkeit, Toleranz und gesellschaftlichen Frieden zu nützen, statt uns in Richtung Egozentrikern manipulieren zu lassen!

Bitte, lasst uns gemeinsam die Teilung des Landes aufheben und den Spalt in der Bevölkerung schließen! Am Ende kann jeder Teil unserer Gesellschaft daraus nur profitieren.







MSc Beatrix Foidl-Zezula, 5020 Salzburg