Zurück zur Normalität in 2021

Ein wahrhaft verrücktes Jahr neigt sich dem Ende zu. Worte wie Corona, Lockdown, Homeoffice, Babyelefant, Abstand halten, Impfzwang, Pressekonferenz, Homeschooling, Maskenpflicht uvm. raubten uns Atemluft, Nerven und ab und zu die Geduld. Was wir aber nicht verloren haben, ist die Hoffnung auf bessere Zeiten. Auch wenn vieles, was von oben herab kommt, nicht verständlich und nachvollziehbar ist, können wir froh sein, in Österreich leben zu dürfen. Mögen die Lieblingswörter im kommenden Jahr Virusbesieger, nie wieder Lockdown, zurück zur Normalität und #wirhabenesgeschafft sein.

Mag. (FH) Christian Deutinger, 4531 Kematen an der Krems