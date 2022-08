Zurückhaltung? Zurücktreten!

Das Interview mit Bürgermeister Harald Preuner ist eine ignorante Selbstdarstellung des Salzburger Stadtoberhaupts, das in wesentlichen Fragen die Wahrheit verdreht und die Probleme verharmlost! Die "Zurückhaltung", die Preuner vorgibt zu üben, stimmt insbesondere bei der Dividende der Salzburg AG nicht, wenn er die überhöhten Tarife, die die gewinnmaximierende AG den Salzburgern aufzwingt, als rechtlich gerechtfertigt sieht und jetzt darauf "verzichten" will. Herr Preuner, auch wenn die Salzburg AG als Aktiengesellschaft formell Gewinn machen muss, so ist sie doch indirekt Eigentum der Salzburger Bürger, die darauf Anspruch haben (sollten), vom eigenen Energieversorger möglichst günstig versorgt zu werden. War die bisherige Praxis eine Frechheit und Abzocke, so ist die "Zurückhaltung" des Bürgermeisters geradezu eine Unverschämtheit.

Und dass Preuner immer noch hofft, dass die Garage doch noch gebaut wird ("wenn sich wieder eine Mehrheit im Gemeinderat finden" sollte) , die U-Bahn namens S-Link ebenso, dann ist das eine Ignoranz ohnegleichen, denn die Salzburger wollen beides nicht und daran sollte sich Herr Preuner halten!

Herr Preuner, Sie sollten sich angesichts der vielen Probleme, gegen die Sie offensichtlich nichts unternehmen wollen, nicht zurückhalten und schleunigst zurücktreten!





Dr. René A. Herndl, 5020 Salzburg