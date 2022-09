Zurückschalten ist angesagt

Herr Richard Wiens, Sie haben mit Ihrem SN-Artikel in der Ausgabe vom 10. September wahrlich den "Nagel auf den Kopf" getroffen! Es ist unvorstellbar, welch großer Teil unserer Gesellschaft ihr Denkvermögen im Laufe der Jahre derart vernebeln lassen konnte. Eine gesellschaftliche Entwicklung hin zu einer "Vollkaskogesellschaft" passiert erwiesenermaßen ja nicht über Nacht, sondern bedarf ständiger Steigerungen an Schenkungen und anderen sogenannten "Segnungen" von den maßgeblichen Parteien und deren Politikern in den jeweiligen Regierungen - und das im Laufe von Jahrzehnten. Ja, und das natürlich unter ständig steigendem Wohlstand der Bürger/-innen des Landes. Der Leitgedanke "immer mehr und immer noch mehr" hat sich in die Gehirne der Menschen eingebrannt - viel intensiver, als dies eine Religion jemals zustande gebracht hat. Dass jedoch die Bäume nicht in den Himmel wachsen, das wussten bereits unsere Ururahnen. Und jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir alle radikal zurückschalten müssen. Und das dermaßen, dass es viele von uns nicht wahrhaben wollen. Nun erschallt der vielstimmige Ruf: "Der Staat muss einspringen, der Staat muss die horrenden Kosten und Preise deckeln und kompensieren, da wir uns ansonsten das bisherige Leben nicht mehr leisten können!" - Vollkaskomentalität eben. Der von Ihnen, Herr Wiens, im letzten Absatz benannte Entzug dieser Vollkaskomentalität wird wahrscheinlich zu einem Knackpunkt für unsere Demokratie werden. Die Durchführung dieser bitteren Aufgabe wird mit Garantie nicht der aktuellen Bundesregierung zufallen, sondern den diversen nachfolgenden Regierungen - das aber nur dann, wenn wir Glück haben.







Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt