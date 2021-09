Zurückweisung von Migranten

Die Zurückweisung eines illegal eingewanderten Migranten sei rechtswidrig, da ein Verfahren zur Überprüfung seines Antrags auf internationalen Schutz durchgeführt werden müsste, hört man oft von "Asyl-Advokaten". Jedoch haben Migranten, die illegal in Österreich einreisen, vorher schon viele sichere Länder durchquert. Aufgrund von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft ist einem Ausländer die Einreise zu verweigern, wenn er aus einem sicheren Drittstaat ohne gültige Dokumente einreist. Er ist nicht als Asylberechtigter anzuerkennen und von der Grenzbehörde zurückzuweisen. Gäbe es keine Zurückweisungen, dann wären die verstärkten Grenzkontrollen sinnlos. Österreich sollte sich in dieser Angelegenheit an Deutschland orientieren.

Kurt Gärtner, 4600 Wels