Zusammenhänge kritisch betrachten

Bezüglich der im Leitartikel von Frau Kainberger erwähnten Jungfrauenweihe in Salzburg möchte ich festhalten: Eine mit unsichtbaren, himmlischen Wesen rituell vollzogene Hochzeit, bei mehr oder weniger explizit sexuellen Konnotationen, kann als epochen-, religions- und völkerübergreifendes Phänomen bezeichnet werden. Hans Peter Duerr bietet in seinem 2020 publizierten Buch "Diesseits von Eden" eine geradezu erdrückende Fülle an Material, besonders in den Kapiteln "Sex mit Jesus" und "Geisttaufe und Sexualität". Gegen eine Hochzeit mit Gott ist an sich nichts einzuwenden, die mediale Selbstinszenierung wirft hingegen die Frage auf, inwiefern so etwas im 21. Jahrhundert noch praktiziert werden kann, ohne sich gewisser religionspsychologischer und sexualwissenschaftlicher Zusammenhänge kritisch bewusst zu sein. In aller Stille wäre ansonsten besser…

Michael F. Köck, 5082 Grödig