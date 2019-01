Zusammenleben in unserer Gesellschaft

"Und das Lachen wird auch bald verboten": Ein Tohuwabohu auf der ersten Seite der SN vom 05.01.2019, ausgelöst von einer deutschen Ministerin. Die ganze Seite zusammengefasst ist zwar nicht wirklich ein Schmarren, aber auch nicht hilfreich für das Zusammenleben verschiedenster Menschen in unserer Gesellschaft.

Anzeige

Kurz der Reihe nach. Der Staat braucht Regeln, (Gesetze, Verordnungen, Erlässe etc.), um unsere bereits verwöhnte Wohlstandsgesellschaft in gewissen Bahnen zu halten und zu lenken. Und wenn ein kleiner Teil unserer Gesellschaft die gute Kinderstube vergisst, bedarf es einer Verschärfung bzw. Zusatzregeln. Richtig finde ich die Konfliktlösung mit Selbstverantwortung in einem freien Land. Schön wär's, aber das gelingt leider nicht immer. Daher braucht es Verbote mit humanistischen, (menschlichen) Mindeststandards, so die Verfasserin dieses Artikels. Sie meint auch, eine starke Hand, die "alles verbietet" , ist nicht stark, sondern schwach. Was meint sie damit? Darüber könnten der Nationalrat/BR und die Landtage Auskunft geben. Die Regulierung des Finanzsystems, die geringe Steuerbelastung bei Facebook und Google will ich aus Platzgründen nicht kommentieren. Aber wenn die Medien die vierte Macht im Staate sind, dann sollten sie es mehr unter Beweis stellen. Vor und nach der Medikamentenerhöhung auf ungeheuerliche 6,10 Euro waren die Medien schweigsam, obwohl es die Schwächsten aller Schwachen betraf, nämlich die Kranken.

Um zum Schluss zu kommen, noch ein Satz aus dem SN-Artikel. "Doch ein Ausgehverbot für ". . . Asylbewerber bringt nicht mehr Sicherheit nach Österreich". Mir fehlen zwei Wörter, "straffällig gewordene". Ich bin noch nicht fertig. Fortsetzung folgt.



Rudolf Wohlschlager, 5071 Wals