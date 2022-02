Zusammenschluss der Salzburg und Gmundner Milch

Zum Artikel "In der Milchbranche bahnt sich eine Fusion an" (SN v. 17. 2.):

Sollte es tatsächlich zu einer Fusion kommen, so wird das die Hauptversammlung der ca. 4.000 Milchbauern-Mitglieder absegnen müssen. Fusionen sind in Zeiten wie diesen sicher nicht falsch, aber man könnte sich auch überlegen, aus der Genossenschaft eine Aktiengesellschaft zu machen. Aktiengesellschaften haben den großen Vorteil, dass die Geschäftsführung bzw. die Generaldirektoren in erster Linie den Aktionären verantwortlich sind und sonst niemanden, schon gar nicht den Abnehmern (Handelsketten). Da Milch in Zukunft weltweit bestimmt zu einem großen Geschäft werden wird, da die Nachfrage ständig zunimmt, wäre ein solche Umwandlung in eine frei entscheidende Geschäftsführung sehr wichtig für unsere tüchtigen Milchbauern.

Bei einer Aktiengesellschaft entstehen Wertpapiere und nicht wertlose Anteilsscheine. Da es Gewinne geben wird, gibt es auch eine Dividende an die Mitglieder bzw. Aktionäre. Sollte es zu einer Änderung in eine Aktiengesellschaft kommen, kann ich mir vorstellen, dass es einen ganz großen Widerstand mit allen fadenscheinigen Argumenten geben wird, da der Raiffeisensektor, der großteils im Genossenschaftswesen organisiert ist, mit dieser Lösung bestimmt nicht einverstanden ist. Es sollte bei all diesen Entscheidungen aber in erster Linie um unsere Bauern gehen, die so großartig unsere Landschaft pflegen und nicht um die Betriebe die davon leben, billige Rohprodukte an die Handelsketten zu verschleudern. Unsere Milchbauern haben einen gerechten Lohn verdient. Milch am Weltmarkt zu verkaufen ist bereits ein großes Geschäft geworden. In meinen Augen brauchen wir dazu eine andere Struktur.







Kommerzialrat Prof. Karl Prillinger, 4600 Wels