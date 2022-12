Zuspruch für Max Luger - Fair Share

Zum Artikel "Das bittere Ende eines Sozialprojekts" (SN, 17. 12. 2022). Lieber Herr Luger!

Wir sind entsetzt über den brutalen Überfall, der Ihnen zugestoßen ist!

Es gibt keine Worte dafür, trotzdem möchten wir Ihnen Mut zusprechen.

So ein tolles Sozialprojekt: mehr als 600.000 Euro in neun Jahren an bedürftige, sozial schwache Menschen am Mirabellplatz verteilt - herzlichen Dank dafür! Welch großartige Leistung von Ihnen!

Es wäre wirklich sehr schade, wenn dieses große Sozialprojekt Fair Share so enden würde!

Vielleicht gibt es ja einen Verein, eine Institution oder die Stadtpolitik, die sich angesprochen fühlt und dieses Projekt weiterführen würde? Das wäre ein echtes Weihnachtswunder.





Ing. Sonja Stock, 5081 Anif-Niederalm