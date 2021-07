Zustände in Pflege sind alarmierend

Ich möchte hier an meinem Fall aufzeigen, wie schwer es pflegenden Angehörigen gemacht wird. Ich bin 65 Jahre alt und versorge und pflege beide Elternteile (92 Jahre, Pflegestufe 4, und 87 Jahre, Pflegestufe 5, im Rollstuhl) seit Jahren. Wobei die Pflege in den letzten zwei Jahren immer mehr und anstrengender geworden ist.

Vor einem Jahr, als ich bereits am Ende meiner Kräfte war, habe ich beide für die Aufnahme in einem Seniorenheim beim Magistrat angemeldet. Auch um eine Hauskrankenpflege zum Baden habe ich selbst gekämpft, da mir die zuständige Stelle auch niemanden vermitteln konnte. Ich habe selbst einen schwerwiegenden LWS-Schaden verbunden mit Schmerzen. Auch psychisch bin ich am Ende und habe keine Lebensqualität mehr.

Jetzt habe ich mich wieder bei der zuständigen Stelle des Magistrats gemeldet und die niederschmetternde Nachricht erhalten, dass ich mich darauf einstellen muss, bis zu drei Monate warten zu müssen, bis meine Eltern ein Doppelzimmer bekommen und versorgt werden. Anscheinend muss ich warten, bis ich körperlich oder psychisch zusammenbreche, denn erst dann liegt eine soziale Notsituation vor.



Monika Auer, 5023 Salzburg