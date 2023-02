Zustände in Salzburg: Straßen und Gelbe Säcke

Am 21. Februar fuhr ich wie so oft über Fürstenbrunn und dann die Moosstraße entlang. Wie immer ärgerte ich mich über den Zustand der Straßen, insbesondere über den in der Moosstraße! Ähnlich einer Buckelpiste und dachte mir. Da will man in Salzburg Milliarden für den Bau der "S-Link" veranschlagen, bringt es aber nicht einmal fertig, wichtige Straßen in einen ordentlich befahrbaren Zustand zu bringen. Seit Jahren ist ein Großteil der Moosstraße nicht saniert, vom parallel dazu führenden "Radweg" ganz zu schweigen!

Besonders erbaulich war dann auch der Anblick der vielen Gelben Säcke, welche sich dekorativ neben der Straße häuften und auf ihre Abholung warteten. Bei einigen quoll der Inhalt bereits heraus. Wie kann man nur den Bürgern einen solchen Zustand in der Stadt und am Land zumuten. Mag sein, dass es vor der Umstellung, als nur Plastik gesammelt wurde, weniger Probleme gegeben hat. Das ändert sich nun aber schlagartig, wenn aus den Säcken für Tiere verlockende Gerüche von darin befindlichen Tierfutter- und Fischdosen strömen und im Sommer diese grässlichen gelben Säcke zum Himmel stinken ...

Ich hoffe nur, dass die Flachgauer "Müllrebellen" durchhalten und sich viele Nachahmer, welche sich nicht jeden Unfug aufs Aug drücken lassen, finden!

Ingrid Langer, 5400 Hallein-Taxach