Zustand der Landesverteidigung

Gewisse Dinge ändern sich nie, das wusste schon Franz Grillparzer. "Das ist der Fluch von unserm edeln Haus: Auf halben Wegen und zu halber Tat, mit halben Mitteln zauderhaft zu streben. Ja oder nein, hier ist kein Mittelweg." (Ein Bruderzwist in Habsburg, Zweiter Aufzug). In Österreich wird derzeit vor allem über die Höhe des Verteidigungsbudgets diskutiert. Dass es auch gut ausgebildeter Kadersoldaten und geübter Mannschaften in der Miliz bedarf, ist zwar offenkundig, soll aber gem. bereits erfolgter Festlegung durch die politischen "Verantwortungsträger" ausschließlich durch Freiwilligkeit erreicht werden. Das Modell "6+3" hilft dabei allerdings nicht weiter, weil diese Freiwilligen ja nur wegen des gut bezahlten dreimonatigen Assistenzeinsatzes (über € 3.000 netto monatlich) kommen. Und in diesem üben sie nicht militärische Landesverteidigung, sonst müssten sie ihre Granatwerfer und Panzer an die Grenze und vor die Botschaften mitnehmen. Wann ersetzen wir endlich die Steuerpflicht durch freiwillige Abgaben?



Mag. Arnold Pritz, Hptm. d.Res., 5572 Mariapfarr