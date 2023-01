Zuverdienst in der Pension

Der frischgebackene Pensionist zahlte zeit seines Erwerbslebens von seinem Einkommen in die Pensionsversicherung ein. Aus dem Angesparten (Pensionskonto) errechnet sich die Pension. Ergo dessen direkter Zusammenhang zwischen Ein- und Auszahlung (Generationsvertragsschwurbler sehen dies naturgemäß anders). Zumindest in den ersten Jahren und auch in der Zeit, in der der in der Pension noch Tätige Zusatzeinkünfte bezieht, zahlt sich der Betroffene seine Pension aus dem Angesparten selbst. Der Staat jedoch gebärdet sich ab dem ersten Pensionsantrittstag als Big Spender und bezeichnet sein lange vorher aus seinem Einkommen Angespartes neuerlich als "Einkommen".

Der brave Bürger glaubt dies, obwohl er sein Guthaben auf einem Sparbuch sicher nicht

als zusätzliches Einkommen bezeichnen würde, oder?

Natürlich wird jetzt die Pension versteuert, da sich die Einzahlungen ja vorher steuer- und progressionsmindernd ausgewirkt haben. Dagegen ist nichts einzuwenden. Nun wird aber bei einer neuerlichen Tätigkeit die Pension über Gebühr progressionserhöhend schlagend. Das heißt, der Pensionist versteuert sein Erspartes bzw. die Pension ein zweites Mal (Geld hat kein Mascherl) oder faktisch, er bezahlt bereits vom ersten Euro seines Zusatzeinkommens je nach Pensionshöhe 30 bis 42 Prozent Einkommensteuer, während der aktiv vor der Pension Stehende die ersten 11.000 Euro steuerfrei bezieht

und auch bis 18.000 Euro nur 20 Prozent Einkommensteuer bezahlt.

Die Krux an der Geschichte ist, dass das Angesparte sich vorher nie in dieser Dimension steuererhöhend ausgewirkt hätte. Dies gelingt nur, weil die Eigenleistung der Pensionisten

als neuerliches "Einkommen" umgedeutelt wird.

Beide "Einkommen", das aus der Pension und aus einer allfälligen Tätigkeit, gehören

getrennt und nicht progressionserhöhend betrachtet und versteuert. Dadurch würde eine

steuerliche Gleichbehandlung der Erwerbstätigen statt einer Bestrafung der in der Pension

noch Aktiven sichergestellt. Damit wäre der vielbeschworenen Gerechtigkeit, auf die ja die Sozialpartner so bedacht sind, Genüge getan. Allein, in diesem Punkt dürften sich die Verantwortlichen daran erinnern, wer sie bezahlt, sprich: "Wessen Brot ich ess, dessen Lied ich singe." Schade!



Ing. Manfred Huber, 5023 Salzburg