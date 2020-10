Zuversicht ist auch ein Heilungsfaktor

Einen weiteren Lock-down kann sich derzeit "kein" Staat der Welt mehr leisten auch nicht durch gutgemeinte Transformation (Umstrukturierungsprogramme) der Wirtschaft in eine "sterile Weltordnung" für diverse Konzerne in kurzer Zeit. Weltweit brauchen wir mehr Leistungsträger also den Mittelstand und nicht noch mehr "Leistungsverteiler". Das gefährliche Covid-Virus, diese Pandemie wird durch strengst geprüfte Impfstoffe und Medikament samt unseres natürlichen Abwehrsystems mit all den für unsere Gesundheit nötigen Verordnungen helfen wieder in normalere Verhältnisse übergehen zu können. Was wir alle jetzt brauchen ist mehr Zuversicht und zugestandene Eigenverantwortung mit Mitgefühl und Anstand für Betroffene verpackt.





Alois Neudorfer, 4840 Vöcklabruck