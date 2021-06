Zuviel Katastrophenrhetorik

Das Schweizer Nein zum C02-Gesetz ist bemerkenswert und sollte nachdenklich stimmen. Jedenfalls sollte man sich zurückhalten, um nicht in arroganter Weise dieses Votum als reinen Egoismus eines kleinen Landes herunterzumachen. Ich glaube, die freiheitsliebenden Schweizer sind gleich viel für die Umwelt und das Klima wie andere auch. Der Unterschied ist nur, dass sogar in dieser globalen Thematik die Bevölkerung mitreden bzw. entscheiden darf. Die Schweizer schauen auf ihre Brieftasche und lassen sich von der ständigen Katastrophenrhetorik nicht einlullen. Anders gesagt, sie glauben nicht, dass ein Ja zu diesem Gesetz in ihrem kleinen Land die Rettung des Weltklimas bringen würde. Dies bedeutet noch lange nicht, dass sie die Klimaproblematik bzw. den Klimawandel leugnen würden.

Sie sind offensichtlich nicht so vermessen, große Klima-Retter (per Gesetz bzw. finanzieller Selbstbelastung) sein zu können und zu wollen, und sie sind auch nicht so sendungsbewusst wie viele Klimabewegte. Sie sind, wie gewohnt, pragmatisch und dürfen sich ihre eigenen Gedanken machen, auch gegen den Mainstream.



Karl Brunner, 9020 Klagenfurt