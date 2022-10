Zuwanderung muss begrenzt werden

Vor drei Wochen hat Frau Sigrid Maurer, Klubobfrau der Grünen im Parlament in der Sonntagspresse ein Interview gegeben und darin ein bemerkenswertes Statement abgegeben. Nein, es gibt keine Asylkrise in Österreich und Europa, obwohl sie genau wusste, wie viel Asylsuchende und Migranten jeden Tag die Grenze Österreichs überschreiten, entweder als Einzelpersonen/Gruppen oder von Schlepperbanden gebracht. So erfährt die Öffentlichkeit von unseren Politikern und Politikerinnen nicht die Wahrheit, nur um selbst keine politische Entscheidung zu treffen. Das nennt man im Volksmund " Den Kopf in den Sand stecken" um unangenehme Ereignisse zu ignorieren. Dabei steigen die illegalen Grenzübertritte seit zwei Jahren von circa 20.000 auf jetzt 87.000 und werden am Ende dieses Jahres die 100.000 übersteigen.

Sichtbar wird das nun für alle Österreicher/-innen durch die Errichtung von Zeltstädten in den verschiedenen Bundesländern, da die üblichen Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge bereits voll sind. Die betroffenen Länder und Gemeinden/Bewohner wehren sich nun weitere Flüchtlinge aufzunehmen.

Leid tun mir die Flüchtlinge und der Innenminister, der seit Monaten auf die Problematik hinweist. Jede Ankündigung/Aktion seinerseits wird von den einschlägigen Parteien wie Grünen und großen Teilen der SPÖ sowie der linken Medien mitleidig kommentiert und bagatellisiert.

Was wird passieren, wenn diese Zuwanderung nicht gestoppt wird oder werden kann? Bei den nächsten Wahlen wird die FPÖ wieder die stärkste Parlamentsfraktion mit allen Konsequenzen einer Rechtsregierung, dann gute Nacht.

Also pragmatisch/auch idealistisch gesinnte Parteien, nehmt eure ideologischen Scheuklappen ab und begrenzt die Zuwanderung, dafür seid ihr ja gewählt worden, ansonsten werdet ihr vermutlich bald weg vom politischen Mittagstisch sein.



Dr. Maximilian Dielacher, 2352 Gumpoldskirchen