Zwei E-Ladestationen bei 1470 Parkplätzen

Als echter Altstadtbewohner mit Hauptwohnsitz in der Getreidegasse bin ich, was einen Parkplatz anbelangt, seit vielen Jahren auf einen Dauerparkplatz in der Mönchsberggarage angewiesenen. Dies ist, dank der Weitsicht unserer Vorfahren in den 1970er-Jahren, auch problemlos möglich.

Nunmehr stellt sich jedoch die Thematik, wie sinnvoll ist die Anschaffung und der Betrieb eines E-Autos, nachdem bei einer Anzahl von 1470 Parkplätzen es lediglich zwei (!) Ladestationen gibt. Auf Anfrage beim Garagenbetreiber konnte dort auch niemand eine Antwort hinsichtlich einer Erhöhung der Anzahl von Ladestationen geben. Für eine Belebung der Altstadt ist dieses Vorgehen sicher nicht förderlich.





Stellungnahme von Geschäftsführer Helmut Sattler, SPG:

Die Salzburger Parkgaragen Gesellschaft m. b. H. plant - nachdem wir die Evaluierung des Status der Versorgungsmöglichkeiten und Erweiterung mit E-Ladestationen (Stromversorgung, Belastungsprüfung, Trafokapazität, Zuleitungen der Salzburg AG etc.) teilweise abgeschlossen haben - in den nächsten zwei Jahren eine deutliche Erweiterung des E-Ladestationen-Angebots. Es wird sich feuerwehrtechnisch bedingt wahrscheinlich um Ladestationen mit Ladeleistung bis max. 22 kW handeln, also eher für Dauerparker geeignet als für kurzes Nachladen.

Unsere Investitionen werden neben Anhebung des Garagenstandards auch Schwerpunkte in den nächsten zwei Jahren in Finalisierung der Installation und Austausch in Richtung LED-Licht, generell Energieeinsparungspotenziale heben und Überprüfung auf Energieproduktion und eben in Anhebung der E-Ladestationen-Infrastruktur haben.







Dipl.-Ing. Kurt Hüttmayr, 5020 Salzburg