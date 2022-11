Zwei Erlebnisse zum Thema Kobenzl

Ein kalter Winter war es, als die ersten Flüchtlinge im Kobenzl ankamen. Meine Frau und ich beschlossen, diesen Menschen wertige, warme Kleidung zu bringen. Jedoch habe ich mich selten so wenig willkommen gefühlt, wie in dem Moment, als ich dieses Paket der Heimleitung im Kobenzl überreichen wollte. Es erforderte Hartnäckigkeit, bis ich schließlich diese Sachen in einem Kammerl ablegen durfte. Unvergesslich bleibt mir der Anblick einer Handvoll ernst blickender Flüchtlinge und einiger spielenden Kinder in der Lobby und dem Speisesaal im Ambiente dieses ehemaligen Luxushotels. Doch meine Verwunderung sollte sich fortsetzen. Denn einige Wochen später las ich in der Zeitung (SN?), dass man im Kobenzl noch Kleiderschränke benötigte. Als Mitinhaber eines damaligen Salzburger Möbelhauses lag es nahe, der Heimleitung diesbezüglich Hilfe anzubieten. Doch diese lehnte mit der Begründung ab, das sei nicht möglich, denn Beschaffungen würden über die Schweiz abgewickelt!

Zurück bleibt das unbehagliche Gefühl, dass wohl nicht alle Hilfsorganisationen so agieren, dass Hilfe die Bedürftigen auch effektiv erreicht.







Dipl.-Ing. Josef Treml, 5023 Salzburg