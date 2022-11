Zwei-Klassen-Medizin blüht auf

Einmal mehr stellt Redakteurin Inge Baldinger ihr Detailwissen über das Österreichische Gesundheitswesen unter Beweis. Punkt für Punkt legt sie dar, warum die künstliche Aufblähung der Spitalswelt jetzt zum Bumerang wird.

Komplette Reformverweigerung lässt unsere bisher solidarisch agierende Krankenversorgung den Bach runtergehen. Alle Warnungen vor dieser Entwicklung wurden in den Wind geschlagen. Jetzt kommen auf die "Schnitzel- und Doppler-Nation" schmerzhafte Zeiten zu. Beispiele: jahrelanges Warten auf einen Knie- oder Hüft-Gelenksersatz, vergebliche Suche nach Vertragsärzten, denn von den 48.700 Medizinern im Land haben nur knappe 7.000 eine Fixbindung an die Sozialversicherung. So wird aus der Fünf-Minuten-Medizin eine Drei-Minuten-Medizin. Wer aber Beziehungen und/oder Geld hat, braucht vor Verschlechterungen keine Angst zu haben. In der Ersten Klasse unseres Systems gibt es alles im Überfluss ohne Wartezeiten.

Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien