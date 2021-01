Seit Sonntag (17. 1.) gibt es neu Coronaregeln. Bin eigentlich mit den meisten Maßnahmen einverstanden. Habe sie auch bisher so gut als möglich befolgt. Nur mit dem neuen Zwei-Meter-Abstand kann ich mich nicht anfreunden, denn die sind großteils nich einzuhalten, zum Beispiel beim Einkaufen. Es gibt in den Märkten keine Gänge zwischen den Regalen, die zwei Meter breit sind, sodass man dort an einem anderen Kunden mit Zwei-Meter-Abstand vorbeigehen kann.

Kurt Tüchler, 5620 Schwarzach