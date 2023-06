Einerseits Jubel für Klaus Maria Brandauer, andererseits eine schwache Veranstaltung (Briefe an die SN vom 12. Juni: "Jubel für Klaus Maria Brandauer" und "Eine schwache Veranstaltung"). Wie kann das sein? Man glaubt, es handelt sich um zwei verschiedene Veranstaltungen: "nicht enden wollender Applaus" versus "der Meister tritt verspätet auf - beginnt zu lesen. Wir verstehen kein Wort". Ist das Festspielhaus vielleicht zu groß? So mögen kleinere Häuser mit bis zu 30 Personen ohne Mikrofon und etwas Musik zum Beispiel mit einer Harfe, besser dastehen. Etwa die Wiesmühl von Carl Zuckmayer in Henndorf anlässlich der Mundartdichtertage.

Wichard von Schöning, 5302 Henndorf