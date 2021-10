Zwei Wochen lang kommt keine Post

Auch wir in Bürmoos erhalten unsere Postzustellungen nur sehr sporadisch, teilweise zwei Wochen gar nichts und dann kommt ein ganzer Packen. Davon gehört ein Großteil nicht unserem Haushalt, wir lassen die Post dann in der Nachbarschaft den jeweiligen Adressaten zukommen. Aber einen Teil bringe ich wieder zurück zur Post, ich kenne ja nicht alle Bewohner in unserem Ort. Wir sind auch nicht die Aushilfszusteller.

Zwei Wochen keine Briefe, aber es kann schon vorkommen, dass zwei Mal am Tag ein Paketzusteller von der Post kommt, im Abstand von ein bis zwei Stunden, um ein Packerl von der Größe eines größeren Briefes zu bringen. Dafür ist ausreichend Personal da?



Marina Hainz, 5111 Bürmoos