Zweierlei Dialog in der Kirche

Vor kurzem entdeckte ich, dass es zweierlei Dialog in unserer Kirche gibt. Die eine Art ist ergebnisorientiert, sie bemüht sich, eine Lösung im Geiste Jesu zu finden. Die andere Art strebt nicht nach einem Ergebnis, sie lässt alle Meinungen, auch entgegengesetzte, nebeneinander stehen. Alles hat Platz in der einen Kirche. Den ergebnisorientierten Dialog lieben die Laien und die Menschen mit Hausverstand mehr. Die andere Art ist eher bei der Hierarchie zu finden. Dialog ist immer sympathisch. Doch der ergebnisorientierte Dialog bringt uns weiter, Jesu Haltung näher. Er fordert uns heraus. Die zweite Art lässt alles beim Alten. Sie ist die dialogförmige Waffe der ewigen Bremser. Ich möchte kurz zwei Beispiele anführen.

1. Einigen Bischöfen gefallen manche kantigen und herausfordernden Positionen der Katholischen Sozialakademie nicht. Durch Corona geriet die ksoe in finanzielle Schwierigkeiten. Die Bischöfe nützen das nun, um sie total "umzugestalten." "Wissenschaftlicher" und "dialogoffener" soll sie werden.

2. Der Papst hat Schwierigkeiten mit der Weihe von Frauen. Was tut er? Er setzt Kommissionen ein, um zu erforschen, ob es in der frühen Kirche Diakoninnen gegeben habe. Diese Kommissionen kommen nie zu einem einstimmigen Ergebnis, was bedeutet: Nichts muss getan werden. Die Frauen kann man weiterhin warten lassen.

Pfr. Helmut Rohner, 6850 Dornbirn