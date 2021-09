Zweierlei Maß

Als im Zug des Ibiza-Ausschusses Vertreter der ÖVP sich - ob zu Recht oder Unrecht sei dahingestellt - über Erhebungsmaßnahmen der WKSta beschwerten, kam es von Seiten der Oppositionsvertreter zum Aufschrei, es handle sich um einen unerhörten Angriff auf die Justiz. Inzwischen wurde gegen den Organisator des Ibiza-Videos Anklage wegen Suchtgifthandels und anderer Delikte erhoben. Darauf warfen einige NGOs, unterstützt von SPÖ und Neos der Staatsanwaltschaft vor, es handle sich um eine überzogene Anklage, mit der man möglicherweise einen Aufdecker mundtot machen wolle. Zuletzt wurden bei einem FPÖ-Abgeordneten in großem Ausmaß Datenträger wegen des Verdachtes der Verleitung zum Amtsmissbrauch im BVT sichergestellt. Auch hier folgten Vorwürfe an die Staatsanwaltschaft. In keinem der beiden Fälle hat jemand von der sonst so regen Opposition den Vorwurf erhoben, es liege ein unzulässiger Angriff auf die Justiz vor. Offenbar gibt es einen solchen nur dann, wenn er von türkiser Seite geschieht. Abgesehen davon wäre es nun höchst an der Zeit, eine gesetzliche Vorsorge dafür zu treffen, dass ähnlich wie bei der Hausdurchsuchung, der Brieföffnung und der Telefonüberwachung eine richterliche Bewilligung für die Beschlagnahme von elektronischen Datenträgern erforderlich ist. Nur so kann verhindert werden, dass weiterhin völlig unbeschränkt auch auf höchst private Daten zugegriffen wird, die dann, siehe Ibiza-Ausschuss, letztlich in der Öffentlichkeit landen.



Dr. Walter Grafinger, 5020 Salzburg