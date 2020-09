Zweifel an Corona-Impfstoff

Ich nehme Bezug auf den Artikel "Das große Rennen um den Impfstoff" von Helmut Schliesselberger vom 29.9.:

Gratulation, dieser Artikel bringt klare Aussagen zum Thema Impfung, die ja in diesen Zeiten für viele offensichtlich als die Erlösung von Corona erscheint. Ich finde es unverantwortlich, im Husch-Pfusch-Verfahren eine vermeintliche Impfung gegen Corona auf den Markt bringen zu wollen, auf Kosten aller Steuerzahler, die dann auch für allfällige Folgeschäden aufkommen müssen, abgesehen von der menschlichen Tragödie im Falle einer Autoimmunerkrankung und dergleichen.

Dies alles auf unsere Kosten und die unserer Nachkommen.

Bei so vielen Unsicherheiten, die eben diesem gut recherierten Artikel zu entnehmen sind, finde ich es sogar gefährlich für alle Impfwilligen.

Man denke an den Contergan-Skandal 1961 bis 1962 und an die angeführte Impfung gegen die Schweinegrippe 1976, und an manche vom Markt genommene Impfung an Kleinkindern, weil Folgeschäden aufgetreten sind, zum Beispiel von Hexavac 2005 u.a.

Wir werden uns für die kommende Corona-Schutzimpfung nicht zur Verfügung stellen, und zwar im Sinne vom Recht auf Unversehrtheit des eigenen Körpers.

Johanna Batra, 5071 Wals