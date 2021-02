Zweifel an der Umweltkompetenz

1. Die Produktion von Strom mit Hilfe von Sonnenenergie ist grundsätzlich sinnvoll und zu begrüßen - vor allem auf bereits verbauten Flächen. Wenn für diesen Zweck aber Grünflächen mit Solarpaneelen verbaut werden, dann geht dadurch nicht nur landwirtschaftliche Produktion, sondern auch die Absorption von Kohlendioxid verloren, was die Öko-Bilanz dieser Stromproduktion deutlich schmälert. Dies auch noch mit Steuergeldern zu fördern - wie dies die Frau Ministerin Gewessler plant, ist ökologischer und ökonomischer Unsinn.

2. Agrar- und Holztransporte wurden lange Zeit über die Bahn abgewickelt. Fast jedes Lagerhaus, fast jeder Holzladeplatz hatte einen Bahnanschluss. Diese Bahnanschlüsse wurden in den letzten Jahren großteils stillgelegt und abgebaut, die Transporte auf die Straße verlagert. Von Plänen einer Rückverlagerung auf die Schiene ist nichts zu hören.

Langsam kommen in mir Zweifel über die Umweltkompetenz der Frau Ministerin Gewessler hoch. Vermutlich gibt in ihrem Beraterteam nicht die Farbe Grün, sondern Türkis den Ton an.







Herbert Nigischer, 2491 Neufeld/Leitha