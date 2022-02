Zweifel an der US-Demokratie

Die große Schlagzeile in der Wochenendausgabe der SN "Der Leuchtturm der Demokratie wankt" (SN v. 12. 2.) hat sofort mein Interesse geweckt. Eigentlich deswegen, weil ich nach kurzem Weiterlesen überrascht feststellte, dass hier die USA gemeint sind.

Ich gratuliere Herrn Hödlmoser zwar zu dieser objektiven Darstellung, inklusive der Tatsache, dass die USA anno 1945 Europa vom Faschismus befreiten. Das große Aber liegt darin, dass ich es nahezu zynisch finde, die Vereinigten Staaten als Bollwerk (zwar bröckelnd) der Demokratie zu bezeichnen. Wie sieht es z.B. mit Bürgerrechten dort seit Jahrzehnten aus? Der Export "of democracy", mit dem die USA seit dem Koreakrieg, dem darauf folgenden Vietnamkrieg und den zahllosen, oft mit scheinheiligen Argumenten vom Zaun gebrochenen Kriegen bis Syrien und der unverhältnismäßigen Einmischung in Weißrussland und der Ukraine, hat fast nie wirklich der Entwicklung der Demokratie in den betroffenen

Regionen gedient, sondern diese in Chaos und Nöte gestürzt - dafür aber amerikanischen und Nato-Interessen genutzt. Ich möchte vorschlagen, dass die SN auch diese Seite der USA stärker beleuchten und nicht nur den derzeitigen Strömungen der EU-Politiker folgen, die dabei sind, fast ausschließlich den geopolitischen Sichtweisen Amerikas zu folgen.

Johann Jandl, 8990 Bad Aussee