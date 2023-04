Zweifel an Nehammers Zukunftsplan

Ich habe gelesen, dass 368.000 Kinder in Österreich in Armut leben. Man stelle sich vor, man fährt mit dem Auto nach Innsbruck und bis weit nach Salzburg steht jeden Meter am Fahrbahnrand ein armes Kind aus Österreich. 368.000 arme Kinder aus einem Land, das angeblich zu den reichsten der Welt zählt.

Man stelle sich andererseits auch vor, woran ein ungewählter Kanzler wohl arbeitet - ich darf das sagen bin seit 78 Jahren ÖVP-Fan (gewesen) und habe wirklich mit letzter Kraft an den zwei letzten Wahlen in Wahlleitung zum 34. und 35. Mal in meinem Leben (allerdings war es zum letzten Mal) für die ÖVP gekämpft. Laut Generalsekretär Stocker an der Zukunft Österreich.

Aber davor fürchte ich mich eigentlich, denn wer null beziehungsweise maximal nur "Mist" zusammenbringt bei allen Problemen wie Corona, Teuerung, Energie und Mietkosten, von dem wünsche ich mir nicht, dass er meine und der armen Kinder und aller Österreicher Zukunft plant.

Es wäre höchst an der Zeit, er plant für seine Zukunft, Jobs bei den Wahlspendern, die er mit dem von uns ausgequetschten Geldern zurzeit noch stinkreicher werden lässt, als sie eh schon sind.



Ing Rudolf Stebler, 2751 Matzendorf