Zweitwohnsitze im Pinzgau

Bisher kannte ich derartigen "Kitsch" nur aus der Fernsehserie "Die Piefke-Saga", jetzt wird es im Bundesland Salzburg Realität: ein Mega-Luxus-Projekt als Zweitwohnsitze, der E-Porsche steht schon in der Garage. Ist ein derartiges Bauprojekt tatsächlich mit der Raumordnung in diesem Bundesland machbar? Mich schockiert das enorm, das ist ein Ausverkauf unserer Heimat sondergleichen. Mir bleibt nur eine Hoffnung, nämlich die, dass unser Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer hier ein Machtwort spricht. Auch deshalb, weil sich damit nur die Stadt Kitzbühel in Tirol bewirbt, es wird tunlichst verschwiegen, dass dieses Luxus-Projekt im Pinzgau errichtet werden soll. Wie geht es angesichts so eines Projekts jenen Menschen, die Mühe haben, eine Wohnung zu bekommen oder sich leisten zu können? Das ist doch eine mondäne Scheinwelt, die da entsteht!



Günter Österer, 5020 Salzburg