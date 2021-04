Zwischen Mutationen und Impfdränglern

Im kommenden Jahr werden wir den Duden mit Wörtern wie Impfneid und Impfdrängler erweitern können. Ich werde aber diese Wörter nicht für Personen verwenden, sondern für Länder. Wo manche Länder Impfstoff zurückhalten, um mehr davon zu haben, kaufen andere überteuert den goldenen Impfnektar in Massen ein, dass sie diesen jetzt sogar touristisch vermarkten müssen.

Bei Stand heute (23. April), gilt jede/-r dritte Corona-Infizierte als indische/-r Bürger/-in. Von 21. auf 22. April haben sich ganze 315.000 Menschen angesteckt. Bis jetzt sind 15 Millionen, der 1,4 Milliarden Menschen, erkrankt und erst acht Prozent haben die erste Impfung erhalten. Dieser Trend scheint sich in vielen ärmeren Ländern durchzusetzen. Zum Glück ist Indien weit weg, denn die Mutation B.1.617 könnte ein echtes Risiko werden. War aber Wuhan nicht auch einmal weit weg?

Als Impfstoff-Produzent ist Indien für die gesamte Welt sehr willkommen, aber wehe, wenn sie Impfstoff zurückhalten würden, um sich um ihr Volk zu kümmern, so etwas macht man doch nicht! Oder Doch? Amerika hält an den Impfstoff AstraZeneca fest, obwohl die diesen Impfstoff überhaupt nicht zugelassen haben! Auch gab es Berichte über Großbritannien, das Impfstoff zurückgehalten hätte, um schneller als andere Länder zu impfen.

Der ORF strahlte am Mittwoch die Sendung DOK1 aus, um aufzuzeigen, was bei der Impfstoff Anschaffung alles falsch gelaufen ist. Man zeigt das Israel ein Drittel mehr bezahlt, für einen Impfstoff, als die EU und man kann das Lob dafür kaum zurückhalten. Ich finde der freie Markt ist zum Bekämpfen einer Pandemie nicht geeignet. Man kann stolz darauf, dass die EU immer noch Impfstoff produziert, ihn in die ganze Welt verteilt und dass wir uns nicht auf diesen Preiskampf einlassen.

Für die weltweite Bekämpfung der Pandemie sehe ich leider schwarz. Wo in armen Länder, sich Mutationen wie Lauffeuer ausbreiten werden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine dabei ist, die den Impfschutz unterwandern wird. Der Westen ist immer schnell, einen Schuldigen zu finden und ihn an den Pranger zu stellen, wer wird aber hier der Schuldige sein, die Bürger, die Angst haben und sich schützen wollen, die armen Menschen, die um ihr Überleben wirtschaftlich so wie gesundheitlich kämpfen oder die Politiker, die Entscheidungen treffen, um ihre Wähler und die Masse zu befriedigen?







Patrik Pichler, 6393 St. Ulrich a. P.