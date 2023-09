Ich habe noch die Pädagogische Akademie absolviert. Schon damals fragte ich mich: Wieso stehen die uns Lehrenden nicht selbst für zumindest fünf Stunden pro Woche in einer Pflichtschulklasse? Dort könnten sie all das un-/nötige Wissen, das sie uns erzählen, in der Praxis überprüfen. Ich habe bis heute noch keine Antwort gefunden.

SOL Gerhard Grabner BeD, SR, 5020 Salzburg