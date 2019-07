Zum Bericht im Lokalblatt, am 9. 7. des Jahres bereitet es einem jeden normal denkenden Menschen ein verzweifeltes Kopfschütteln, wenn die Jugend am "Friday for Future" sinnigerweise auf die Straße geht und dann - gleichsam, wie zum Hohn - tonnenweise ihren Müll in der Umwelt des Salzburgringes zurücklässt.

Wie sagte doch schon der Jugendapostel, Adolph Kolping, vor 160 Jahren: "Tätig sein heilt Wunden, bloße Worte mehren nur den Schmerz."





Gerd Lehmert, Salzburg