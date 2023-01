Zwischenwähler - Wechselwähler

Die NÖ-Wahl hat es diesmal recht deutlich aufgezeigt: Es gibt Wechselwähler/-innen, die (nur) zwischen ÖVP und FPÖ schwanken, einmal so und ein anderes Mal anders wählen. Und diese Gruppe der Wechselwähler (auch das kann man erschließen) liegt bei zehn bis 15 Prozent. Dieses Mal haben die fast alle FPÖ gewählt, weil sie offenbar die ÖVP-Koalition mit den Grünen ablehnen und mit der Regierungspolitik generell unzufrieden sind. Und diese zehn bis 15 Prozent haben der FPÖ in Niederösterreich diesmal auch den großen Wahlerfolg verschafft. Denn an sich hat die FPÖ ja in Niederösterreich keinen hohen Prozentsatz an Stammwählern. Diese Zwischen-/Wechselwähler könnten allerdings der ÖVP in Zukunft überhaupt abhanden kommen, wenn die auf längere Sicht unter Einfluss ihres Koalitionspartners eine links/grüne Politik machen sollte. Sie könnten aber natürlich auch zur ÖVP zurückkehren, wenn die ihren christlich-konservativen Kernwerten wieder mehr Gewicht verleiht und vor allem bei der Asyl- und Zuwanderungspolitik mehr in rechtes Fahrwasser wechselt.

Interessant ist, dass Sebastian Kurz während der Zeit der türkis-blauen Regierung diese Zwischen-/Wechselwähler fast zur Gänze für sich gewinnen konnte und auch damit seine Mehrheiten erzielt hat. Es zeigt aber auch, dass der größte Teil dieser Wählergruppe eher ÖVP-affin ist und eher die ÖVP als die FPÖ unterstützt, wenn die ÖVP nicht einen gar zu starken Linksdrall hat.



Peter F. Lang, 1200 Wien