Alte Liebe rostet nicht

Vor 50 Jahren wurde mit der mühsam zusammengesparten Hochzeitsreise nach Verona ein Traum wahr: Verdi auf der Seconda der Arena, unter lauter lauten Italienern! Ich hatte schnell noch ein Semester Italienisch gelernt und mit meinen paar bemühten Sätzen rasch das Herz der Vermieter gegenüber dem Duomo und ihrer Freunde gewonnen. Da wir beide aussahen wie verliebte Teenager, wurden wir natürlich auch zum Balkon der Julia geschleppt. Seit damals blieb Italien in unseren Herzen. Als ich es jetzt nach etlichen Jahren wieder besuchen konnte, frischte ich dafür mein längst verkümmertes Italienisch auf und spürte dabei, wie sehr ich Italianitá entbehrt hatte!

Hanna Halenka







