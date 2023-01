Das Baugesetz ist veraltet

Die Akademie LebensArche untersucht und vergleicht mit der Photovoltaik-Forschungsanlage in Niederalm verschiedene Arten der Modulmontagen im Jahresverlauf. Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass bei der vorgeschriebenen Dachmontage gem. Salzburger Baugesetz der Energieertrag in den Wintermonaten drastisch abfällt. Liegt zudem Schnee auf den Modulen, kommt es zum Totalausfall.

Werden die Module hingegen in einem steilen Neigungswinkel zwischen 60 und 70 Grad montiert, ist die Anlage bei tiefstehender Sonne und Schneefall sehr effektiv und produziert auch weiterhin klimafreundlichen Strom (siehe Foto rechts).

Diese und weitere Erkenntnisse der Forschungsanlage in Niederalm geben wir in Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen an Interessierte weiter.

Unser Wunsch an die Politik: Ändern Sie das veraltete Salzburger Baugesetz und unterstützen Sie zukunftsweisende Forschungsprojekte sowie das Erreichen der Klimaziele.



Michael Resch, 5081 Anif-Niederalm