Seit über Jahren sind in Salzburg immer am Sonntag Nachmittag Demonstrationen. Ich verstehe nicht, dass wie im beigefügten Bild ein kleiner zusammen gewürfelter Haufen, eine große schweigende Mehrheit seit Jahren nervt, mit Trommeln und Pfiffen. Das hat mit Demonstrationsfreiheit, die ich auch akzeptiere, nichts mehr zu tun. Ich weiß überhaupt nicht gegen was die demonstrieren. Zuerst war es die Impfung und jetzt?



Walter Jellmair, 5020 Salzburg