Verkehrslösung für Golling fehlt

Anlässlich des Berichts zur Provinzcausa Brennhoflehen (SN, 1. 2.) möchte ich kurz Resümee ziehen. Der damals versprochene Autobahn-Vollanschluss Kuchl wurde bis heute nicht realisiert. Bis heute gibt es zur vielgerühmten "Erfolgsgeschichte Brennhoflehen" keine ausgleichende Verkehrslösung für den Nachbarort Golling.

Da es sich bei uns um die Bundesstraße und einen schmalen Ortskern handelt, ist die Verkehrssituation mittlerweile extrem belastend - als Radfahrer wird man regelmäßig geschnitten. Es muss endlich eine Reduktion des Verkehrs - vor allem des Schwerverkehrs - verwirklicht werden! Vom Lärm und von den Schadstoffwerten ganz zu schweigen.

Laut Volksanwalt hätten wir durch einen Vollanschluss an die A10 in Kuchl eine Reduzierung des Verkehrsaufkommens von rund 25 Prozent! Vom Schwerverkehr würden sogar beide Orte beachtlich entlastet werden. Passen das ständige Wirtschaftswachstum im Bezirk und dieser Infrastrukturmangel (Halbanschluss in einer "Holzgemeinde" mit 7480 Einwohnern und 471 Betrieben) wirklich zum großartigen Wirtschaftsstandort Salzburg?

Was die Auswertung der neuen Studien und die weitere Vorgehensweise der Landesregierung betrifft - das werden wir demnächst erfahren. Wie lange hält man uns noch hin?



Tilli Struber-Steiner, 5440 Golling