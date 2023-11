Danke für 26 Jahre!

2. Februar 1997: Ich hatte schon aufgegeben. Nach vielen erfolglosen "Dates" nach den Zuschriften auf meine Partnerschaftsinserate kam IHR BRIEF! Er war einfach entzückend im Inhalt und in ausdrucksvoller Schönschrift. Die Frau dahinter hielt zu meiner großen Überraschung, was der Brief versprach. Schon beim Heimweg nach dem ersten Treffen wurde viel gelacht und Witze erzählt, wie bei alten Freunden. Dann ging alles sehr schnell: 20. Februar: Heiratsantrag, Hochzeit im Oktober. Eine liebe Tochter wurde "mitgeheiratet". Natürlich: In den 26 Jahren seit damals ist nicht alles glatt gelaufen. Aber: In Summe eine Erfolgsgeschichte. Danke Andrea!

Norbert Klein







